Определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде на турнире в Риме
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Стало известно, кто сыграет в полуфинале женского теннисного турнира в Риме.
Женский одиночный разряд, полуфиналы
Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия).
Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек.
Напомним, в мужской одиночном разряде определилась одна полуфинальная пара — Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия).
Другая полуфинальная пара определится в четвертьфинальных противостояниях Даниил Медведев (Россия)/Янник Ханфмар (Германия) – Стефанос Циципас (Греция)/Борна Чорич (Хорватия).
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