Определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде на турнире в Риме

Стало известно, кто сыграет в полуфинале женского теннисного турнира в Риме.

Женский одиночный разряд, полуфиналы

Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек.

Напомним, в мужской одиночном разряде определилась одна полуфинальная пара — Хольгер Руне (Дания) – Каспер Рууд (Норвегия).

Другая полуфинальная пара определится в четвертьфинальных противостояниях Даниил Медведев (Россия)/Янник Ханфмар (Германия) – Стефанос Циципас (Греция)/Борна Чорич (Хорватия).