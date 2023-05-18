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Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня

Рим-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 9-го игрового дня
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В Риме (Италия) завершился девятый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000, действующей чемпионкой которого является Ига Свёнтек. Состоялись два оставшихся четвертьфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Категория WTA-1000, Рим (Италия). Результаты девятого игрового дня

Паула Бадоса (Испания) — Елена Остапенко (Латвия, 20) — 2:6, 6:4, 3:6.

Ига Свёнтек (Польша, 1) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – 6:2, 6:7 (3:7), 2:2, отказ Свёнтек из-за травмы ноги.

В полуфинале Елена Остапенко и Елена Рыбакина сыграют между собой. В другом поединке встретятся россиянка Вероника Кудерметова и украинка Ангелина Калинина. Матчи пройдут 18 мая, начало первой игры в 14:00 мск

Турнир WTA-1000 в Риме, сетка
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