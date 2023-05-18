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Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 18 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс», на котором идёт четвертьфинальная стадия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей десятого игрового дня

Янник Ханфман (Германия) – Даниил Медведев (Россия) — начало матча не раньше 16:00 мск.

Стефанос Циципас (Греция) – Борна Чорич (Хорватия) – начало матча не раньше 21:30 мск.

Победители обоих матчей выйдут в полуфинал и встретятся между собой. Состав второго полуфинала определится в завтрашних четвертьфинальных матчах.

Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал Новак Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса.