Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Свёнтек плакала от боли во время матча с Рыбакиной

Первая ракетка мира Свёнтек плакала от боли во время матча с Рыбакиной
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать эмоций из-за боли во время матча 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.

Напомним, после после завершения тай-брейка второй партии Свёнтек взяла медицинский тайм-аут и вернулась на корт с перевязанным правым бедром. В третьем сете 21-летняя польская спортсменка испытывала трудности в движении из-за травмы бедра, плакала от боли и в итоге решила досрочно завершить матч.

Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме, где встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. В другом полуфинальном матче турнира россиянка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой.

Материалы по теме
Рыбакина выбила 1-ю ракетку: Свёнтек снялась в 3-м сете. Расписание, расклады, сетки Рима
Рыбакина выбила 1-ю ракетку: Свёнтек снялась в 3-м сете. Расписание, расклады, сетки Рима
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023