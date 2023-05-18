Первая ракетка мира Свёнтек плакала от боли во время матча с Рыбакиной
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла сдержать эмоций из-за боли во время матча 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной.
Напомним, после после завершения тай-брейка второй партии Свёнтек взяла медицинский тайм-аут и вернулась на корт с перевязанным правым бедром. В третьем сете 21-летняя польская спортсменка испытывала трудности в движении из-за травмы бедра, плакала от боли и в итоге решила досрочно завершить матч.
Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме, где встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. В другом полуфинальном матче турнира россиянка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Украины Ангелиной Калининой.
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