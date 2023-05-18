Елена Рыбакина — лучшая теннисистка в 2023 году по победам в WTA-1000

Теннисистка, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина является лучшей теннисисткой в 2023 году по победам в WTA-1000. Этих побед у седьмой ракетки мира набралось целых 17. Это на две победы больше, чем у ближайших преследовательниц, сообщает OptaAce.

Напомним, сегодня в четвертьфинале на открытом чемпионате Италии Рыбакина прошла первую ракетку мира Игу Свёнтек. Польская спортсменка отказалась продолжать встречу в третьем сете при счёте 6:2, 6:7 (3:7), 2:2.

В полуфинале турнира Елена Рыбакина встретится с Еленой Остапенко (Латвия). В другом поединке встретятся россиянка Вероника Кудерметова и украинка Ангелина Калинина. Матчи пройдут сегодня, 18 мая, начало первой игры — в 14:00 по московскому времени.