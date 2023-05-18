Елена Веснина: с Ханфманом у Медведева не будет лёгкой прогулки — это кот в мешке

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи россиянина Даниила Медведева с немецким теннисистом Янником Ханфманом в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Ханфман обыграл Андрюшу Рублёва — это такая сенсация. Очень атлетичный, сильный немец. У него мощные подачи с такой общей хорошей игрой. Даниилу будет непросто. Когда играешь с кем-то в первый раз, ты не знаешь соперника. Можно сказать, что это такой кот в мешке. Для Даниила будет звоночек, что немец обыграл Рублёва. Нужно особым образом настраиваться на этого теннисиста и показывать с самого начала теннис высокого уровня. Лёгкой прогулки точно не будет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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