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Свёнтек обратилась к болельщикам после снятия с матча с Рыбакиной

Свёнтек обратилась к болельщикам после снятия с матча с Рыбакиной
Ига Свёнтек
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к болельщикам после снятия с четвертьфинала открытого чемпионата Италии с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Это случилось в третьем сете при счёте 2:2.

«Привет всем. Я уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Во втором сете я получила травму бедра. Сделали диагностику. Больше информации — в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», — написала в «Твиттере» Свёнтек.

Напомним, после после завершения тай-брейка второй партии Свёнтек взяла медицинский тайм-аут и вернулась на корт с перевязанным правым бедром. В третьем сете 21-летняя польская спортсменка испытывала трудности в движении из-за травмы бедра, плакала от боли и в итоге решила досрочно завершить матч.

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Первая ракетка мира Свёнтек плакала от боли во время матча с Рыбакиной
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