Александр Зверев: я позади от себя образца прошлого года на 1000 км

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своей игре после вылета с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Я позади от себя образца прошлого года на 1000 км. Я не выигрываю, но и это ещё не всё. Мне ничего не хочется говорить. Я вылетаю с турнира раньше, чем думал. Мне необходимо вновь победить, это решит множество проблем. Сейчас я, вероятно, показываю свою худшую игру с 2015 года», — приводит слова Зверева Tennis Up To Date.
Напомним, Зверев проиграл российскому теннисисту Даниилу Медведеву в матче четвёртого круга турнира в Риме со счётом 2:6, 6:7 (3:7). Соперником Медведева в 1/4 финала станет немец Янник Ханфман, обыгравший россиянина Андрея Рублёва. Из-за вылета с турнира в Риме Зверев потеряет пять позиций в рейтинге АТР.
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