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Видеообзор досрочно завершённого матча Рыбакиной и Свёнтек на турнире в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвертьфинале соревнований Рыбакина встречалась с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. Игра завершилась досрочно.

Во время третьего сета при счёте 2:2 Свёнтек отказалась от дальнейшей борьбы из-за травмы. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Свёнтек сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Рыбакиной 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Отметим, что Свёнтек является действующей победительницей турнира.