Ханфман — Медведев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Риме

Сегодня, 18 мая, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с немцем Янником Ханфманом в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Ханфман – Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Личных встреч между теннисистами до сегодняшнего дня не было. Победитель этого матча встретится в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме с сильнейшим в паре Стефанос Циципас – Борна Чорич. Встреча между греком и хорватом начнётся примерно в 21:30 по московскому времени.