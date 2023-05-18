Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ханфман — Медведев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Риме

Ханфман — Медведев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Риме
Даниил Медведев
Комментарии

Сегодня, 18 мая, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с немцем Янником Ханфманом в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Ханфман – Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 1/4 финала
18 мая 2023, четверг. 16:00 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Личных встреч между теннисистами до сегодняшнего дня не было. Победитель этого матча встретится в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме с сильнейшим в паре Стефанос Циципас – Борна Чорич. Встреча между греком и хорватом начнётся примерно в 21:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Елена Веснина: с Ханфманом у Медведева не будет лёгкой прогулки — это кот в мешке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023