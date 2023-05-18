Ханфман — Медведев: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Риме
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Сегодня, 18 мая, российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев встретится с немцем Янником Ханфманом в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Поединок начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Ханфман – Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
Рим (м). 1/4 финала
18 мая 2023, четверг. 16:00 МСК
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Личных встреч между теннисистами до сегодняшнего дня не было. Победитель этого матча встретится в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме с сильнейшим в паре Стефанос Циципас – Борна Чорич. Встреча между греком и хорватом начнётся примерно в 21:30 по московскому времени.
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