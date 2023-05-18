AS: Рафаэль Надаль досрочно завершит сезон

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль планирует досрочно завершить текущий сезон, сообщает AS.

По информации источника, испанский теннисист объявит о своём решении сегодня, 18 мая, на пресс-конференции, которая пройдёт в его академии Movistar и начнётся в 17:00 мск. Надаль намерен вернуться на корт только в 2024 году.

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. В июне Надалю исполнится 37 лет.