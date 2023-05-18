Надаль покинет топ-100 рейтинга ATP впервые за 20 лет

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль покинет первую сотню мирового рейтинга ATP, сообщает Marca.

Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Надаль покинет топ-100 рейтинга впервые с 24 марта 2003 года. После потери 2000 очков за победу на «Ролан Гаррос» 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, что позволит ему занять ориентировочно 130-ю строчку рейтинга.