Надаль покинет топ-100 рейтинга ATP впервые за 20 лет

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль покинет первую сотню мирового рейтинга ATP, сообщает Marca.
Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.
Надаль покинет топ-100 рейтинга впервые с 24 марта 2003 года. После потери 2000 очков за победу на «Ролан Гаррос» 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, что позволит ему занять ориентировочно 130-ю строчку рейтинга.
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