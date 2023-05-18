Рафаэль Надаль намерен завершить карьеру в 2024 году

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил, что, скорее всего, завершит карьеру в 2024 году, в котором постарается провести ряд турниров.
Надаль не сумел восстановиться после травмы, из-за чего снялся с грунтового турнира «Ролан Гаррос», который выигрывал 14 раз.
«Надеюсь, я буду готов к Кубку Дэвиса и хочу сыграть в 2024 году, который станет последним годом в моей карьере. Я хочу получить удовольствие и попрощаться с турнирами, которые мне нравятся», — сказал Надаль.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы. В июне Надалю исполнится 37 лет.
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