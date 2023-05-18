«Ролан Гаррос» — Рафаэлю Надалю: надеемся увидеть тебя в следующем году в Париже

Организаторы «Ролан Гаррос» в официальных соцсетях турнира пожелали испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю скорейшего восстановления, выразив надежду увидеть его на грунтовом турнире «Большого шлема» в 2024 году.

Ранее 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, но обещал выступить на любимых турнирах в 2024 году. Надаль выигрывал «Ролан Гаррос» 14 раз.

«Рафа, мы не можем себе представить, насколько тяжёлым было это решение. Мы будем скучать по тебе на «Ролан Гаррос» в этом году. Позаботься о себе, чтобы вернуться на корты сильнее. Надеемся увидеть тебя в следующем году в Париже», — написано в соцсетях «Ролан Гаррос».

Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.