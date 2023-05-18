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Медведев уверенно обыграл Ханфмана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Медведев уверенно обыграл Ханфмана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Завершился четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме, в котором встречались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и представитель Германии Янник Ханфман, пробившийся в основную сетку через квалификацию.

Встреча продолжалась один час и 21 минуту и закончилась победой россиянина в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

На счету Медведева семь подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть из десяти реализованных брейк-пойнтов. Ханфман не выполнил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.

За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.

Рим (м). 1/4 финала
18 мая 2023, четверг. 16:40 МСК
Янник Ханфман
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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