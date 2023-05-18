Медведев уверенно обыграл Ханфмана и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Завершился четвертьфинальный матч турнира категории «Мастерс», проходящего в Риме, в котором встречались россиянин Даниил Медведев (третий номер посева) и представитель Германии Янник Ханфман, пробившийся в основную сетку через квалификацию.
Встреча продолжалась один час и 21 минуту и закончилась победой россиянина в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.
На счету Медведева семь подач навылет, шесть двойных ошибок и шесть из десяти реализованных брейк-пойнтов. Ханфман не выполнил ни одного эйса и не допустил ни одной ошибки на подаче. Немецкий теннисист реализовал два из шести брейк-пойнтов.
За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).
Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.
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