Впервые за 32 года действующий чемпион не будет защищать титул на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль стал всего лишь четвёртым игроком в истории «Ролан Гаррос», кто не стал защищать титул в одиночном разряде.

Впервые в Открытой эре подобное случилось в 1970 году, когда титул не стал защищать двукратный чемпион «Ролан Гаррос» австралиец Род Лэйвер. Второй прецедент случился в 1982 году, когда от защиты отказался шестикратный победитель турнира швед Бьорн Борг. Третьим в 1991 году стал эквадорец Андрес Гомес, выигравший «Ролан Гаррос» в 1990 году.

Четвёртым в этом списке спустя 32 года оказался 14-кратный победитель «Ролан Гаррос» Надаль.

Ранее сегодня, 18 мая, Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной ещё на Australian Open. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.