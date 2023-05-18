Доминик Тим заменит Рафаэля Надаля в основной сетке «Ролан Гаррос»

Австрийский теннисист Доминик Тим заменит в основной сетке «Ролан Гаррос» снявшегося испанца Рафаэля Надаля.

Двукратный финалист (2018, 2019) Открытого чемпионата Франции бывшая третья ракетка мира 29-летний Тим занимает только 96-е место в текущем рейтинге АТР. Оба раза в решающих матчах Тим уступил именно Надалю, на счету которого рекордные 14 трофеев «Ролан Гаррос».

Ранее сегодня, 18 мая, Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной ещё 18 января на Australian Open во время матча второго круга с американским теннисистом Маккензи Макдональдом. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.