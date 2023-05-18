Свёнтек — о травме: мне нужно немного отдохнуть, но мы бронируем билеты в Париж

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек заявила, что выступит на «Ролан Гаррос», несмотря на травму, полученную в четвертьфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. Польская спортсменка отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 2:2.

«Мне обязательно нужно отдохнуть несколько дней. Мы бронируем билеты в Париж, так что скрестите за меня пальцы. Надеюсь, увидимся в ближайшее время», — написала Свёнтек на своей странице в «Твиттере».

Напомним, после после завершения тай-брейка второй партии матча с Рыбакиной Свёнтек взяла медицинский тайм-аут и вернулась на корт с перевязанным правым бедром. В третьем сете 21-летняя теннисистка испытывала трудности в движении из-за травмы бедра, плакала от боли и в итоге решила досрочно завершить матч.