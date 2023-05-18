Даниил Медведев отреагировал на снятие Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме прокомментировал снятие Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос», который испанец выигрывал 14 раз.

«Даже если бы он не был готов на 100% физически, но решил играть, он был бы фаворитом. Надеюсь, он сможет вернуться как можно быстрее, потому что он потрясающий игрок, потрясающий спортсмен, один из лучших в истории», — сказал Медведев.

Ранее сегодня, 18 мая, Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной ещё 18 января на Australian Open во время матча второго круга с американским теннисистом Маккензи Макдональдом. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.