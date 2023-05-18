Веснина: прогресс Медведева на грунте очевиден — есть шикарные шансы победить в Риме

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина отметила прогресс россиянина Даниила Медведева в игре на грунтовом покрытии после победы над немецким теннисистом Янником Ханфманом (6:2, 6:2) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Конечно же, до начала турнира в Риме можно было ожидать такого результата от Медведева. Да, ему очень не нравится грунт, он об этом всем уже сообщил. Но Даня является профессионалом, который ненавидит проигрывать. Прогресс в игре на грунте очевиден, он стал гораздо увереннее чувствовать себя на этом покрытии. Отлично, что Даниилу удалось выйти на пик своей формы именно перед «Ролан Гаррос». После вылета Алькараса у Медведева шикарные шансы победить на «Мастерсе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.