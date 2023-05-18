Веснина: прогресс Медведева на грунте очевиден — есть шикарные шансы победить в Риме

Российская теннисистка, победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина отметила прогресс россиянина Даниила Медведева в игре на грунтовом покрытии после победы над немецким теннисистом Янником Ханфманом (6:2, 6:2) в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
«Конечно же, до начала турнира в Риме можно было ожидать такого результата от Медведева. Да, ему очень не нравится грунт, он об этом всем уже сообщил. Но Даня является профессионалом, который ненавидит проигрывать. Прогресс в игре на грунте очевиден, он стал гораздо увереннее чувствовать себя на этом покрытии. Отлично, что Даниилу удалось выйти на пик своей формы именно перед «Ролан Гаррос». После вылета Алькараса у Медведева шикарные шансы победить на «Мастерсе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 18 мая 2023
-
19:06
-
18:58
-
18:49
-
18:46
-
18:38
-
18:37
-
18:26
-
18:13
-
18:10
-
18:01
-
17:58
-
17:37
-
17:34
-
17:22
-
17:22
-
17:14
-
17:08
-
15:30
-
14:06
-
12:34
-
11:53
-
11:26
-
10:58
-
10:50
-
10:47
-
10:30
-
09:53
-
09:52
-
09:34
-
09:22
-
09:00
-
02:58
-
02:32
-
02:20
-
01:55