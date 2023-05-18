Алькарас — Надалю: надеюсь, в 2024-м ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который 22 мая вернётся на первую строчку рейтинга АТР, прокомментировал снятие Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос», который его соотечественник выигрывал 14 раз.
«Удачи, Рафаэль! Очень больно и грустно для всех, что ты не сыграешь на «Ролан Гаррос» и, возможно, не выйдешь больше на корт в этом году, но я надеюсь, что 2024 год станет для тебя отличным сезоном и ты сможешь попрощаться с теннисом как великий чемпион, которым являешься!» — написал Алькарас в соцсетях.
Ранее сегодня, 18 мая, Надаль на пресс-конференции в своей академии Movistar сообщил о снятии с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной ещё 18 января на Australian Open во время матча второго круга с американским теннисистом Маккензи Макдональдом. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться.
- 18 мая 2023
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