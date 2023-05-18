Даниил Медведев во второй раз в карьере вышел в полуфинал грунтового «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в карьере пробился в четвёрку сильнейших участников грунтового турнира категории «Мастерс».

Сегодня, 18 мая, Медведев обыграл представителя Германии Янника Ханфмана со счётом 6:2, 6:2 в четвертьфинале турнира в Риме. Это второй выход в полуфинал грунтового «Мастерса» в карьере 27-летнего российского теннисиста. В 2019 году он дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, где уступил сербскому теннисисту Душану Лайовичу (5:7, 1:6).

За выход в финал турнира в Риме российский спортсмен поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.