Селиваненко: странно называть выход Медведева в полуфинал «Мастерса» в Риме неожиданным

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Германии Янником Ханфманом. (6:2, 6:2) в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
«Мне кажется, что достаточно странно называть неожиданным выход одного из лидеров тура в полуфинал. Даниил играет в Риме очень уверенно и, как он сам сказал в одном из своих интервью, наконец-то приспособил свою технику к игре на грунте. По игре любой из участников полуфиналов имеет шансы претендовать на победу в «Мастерсе» в Риме», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
За выход в финал турнира в Риме российский спортсмен поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).
- 18 мая 2023
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