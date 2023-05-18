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Видеообзор победы Медведева над Ханфманом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Видеообзор победы Медведева над Ханфманом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в карьере пробился в полуфинал грунтового турнира категории «Мастерс».

В четвертьфинале турнира в Риме Медведев (третий номер посева) переиграл немецкого теннисиста Янника Ханфмана, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию. Матч завершился победой россиянина в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор встречи.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в финал турнира в Риме российский спортсмен поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).

Турнир категории «Мастерс» в Риме проходит с 10 по 21 мая.

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