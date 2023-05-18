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Чесноков — о Надале: раньше, если у него что-то болело, он всё равно играл

Чесноков — о Надале: раньше, если у него что-то болело, он всё равно играл
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал снятие 14-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля с текущего розыгрыша титула. Титулованный теннисист не успел восстановиться после травмы, полученной в начале сезона.

«Раньше, если у него что-то болело, он всё равно играл, но сейчас он чувствует, что не может выйти на корт. Надаля без «Ролан Гаррос» и «Ролан Гаррос» без Надаля представить трудно, очень хотелось бы видеть его на корте. Надаль — величайший чемпион, он надеется ещё играть, поэтому не объявил о завершении карьеры прямо сейчас, он как (Роджер) Федерер – будет пытаться вернуться до последнего, я надеюсь, что у него это получится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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