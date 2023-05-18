Касаткина трогательно отреагировала на заявление Надаля, опубликовав архивное фото с ним

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на недавнее заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля. Титулованный теннисист объявил, что в 2024 году завершит карьеру. При этом Надаль пропустит большую часть сезона-2023.

Отметим, что Касаткина неоднократно признавалась, что Надаль является её кумиром.

«После сегодняшних новостей самое время вернуться на 18 лет назад, когда маленькая Даша нашла ориентир в своей теннисной жизни.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Сегодня парень в белых бриджах и зелёной безрукавке объявил, что следующий сезон может стать для него последним… Один день в 2024 году определённо будет очень грустным», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.