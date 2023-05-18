Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Ещё перед турнирном я сказал, что на тренировках чувствую себя действительно великолепно. На самом деле, всегда опасно так говорить, ты ведь можешь проиграть в первом круге и думать: «Зачем я это сказал?» Но я правда чувствую себя прекрасно. Переход на Центральный корт получился непростым. Он боролся лучше меня, но я доволен победой и выходом в полуфинал.

Я понимал, что должен был затягивать розыгрыши, потому что он играет очень агрессивно. Знал, что у меня не будет много моментов, когда я буду диктовать условия, в основном это будет делать он. Я пытался забрасывать вглубь корта и ждал его ошибок. Возможно, он провёл не лучший свой матч, но так это и работает – вы не можете каждый день проводить лучшие матчи, так что я счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.