Медведев: в последние годы Циципас зарекомендовал себя одним из лучших игроков на грунте

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, считает ли себя фаворитом в борьбе за титул на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Я так не думаю. Особенно на фоне Руне и Рууда. Я не хочу говорить, что они «специалисты по грунту», но им точно нравится играть на грунте. И Борне, и Стефаносу тоже. В последние годы Стефанос зарекомендовал себя как один из трёх-четырёх лучших игроков на грунте. Так что я определённо не отношу себя к числу фаворитов, но я играю и чувствую себя здесь очень хорошо. Так что, если мне удастся так же хорошо сыграть в полуфинале, я уверен, моему сопернику придётся несладко. Именно этого я и хочу добиться. Так что я надеюсь пройти дальше, выиграть ещё два матча», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.