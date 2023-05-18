Стефанос Циципас вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сразится с Даниилом Медведевым

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче Циципас (5) со счётом 6:3, 6:4 обыграл 16-ю ракетку мира хорвата Борну Чорича (15). Встреча продлилась 1 час и 37 минут. Стефанос три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Чорича один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

За место в финале престижных соревнований Циципас сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (3).

Отметим, что в другой половине сетки за выход в финал сразятся датчанин Хольгер Руне и норвежец Каспер Рууд.