«Я опустошён». Алекс Корретха высказался о снятии Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос»

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха высказался о решении 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля сняться с «Ролан Гаррос» — 2023.

«Без Надаля на «Ролан Гаррос» будет как-то странно. На самом деле, я думал, что у него получится взять титул, даже с учётом того, что он играл мало, просто потому что Рафа – величайший парень в истории на этих кортах, безусловно.

Я чувствую себя опустошённым. То, чего он добился на этом турнире, на мой взгляд, невозможно повторить. Я надеялся, что он сможет провести несколько подготовительных турниров, но учитывая, что он принял это решение сам, это означает, что он не был готов к матчам до пяти сетов. Я полностью понимаю это решение и считаю его очень разумным», — приводит слова Корретхи Eurosport.uk.