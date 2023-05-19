Рим-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 10-го игрового дня
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В Риме (Италия) завершился десятый игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. «Мастерс», Рим. Результаты десятого игрового дня
Янник Ханфман (Германия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 3) — 2:6, 2:6.
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:3, 6:4.
Призовой фонд мужского турнира составляет € 7 705 780. Прошлогодним победителем турнира в Риме стал именно Джокович, в финале обыгравший в двух сетах грека Стефаноса Циципаса. В этом розыгрыше Новак потерпел поражение от 20-летнего Хольгера Руне.
Отметим, что чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира Медведев — единственный россиянин, оставшийся в мужской сетке на соревнованиях в Риме.
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