Циципас высказался о предстоящем матче с Медведевым в полуфинале турнира в Риме

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с россиянином Даниилом Медведевым на турнире в Риме.

«Я хорошо себя чувствую на корте, независимо от того, ночная это сессия или дневная, и я действительно надеюсь проявить себя с лучшей стороны в поединке с ним. Я чувствую, что он играет лучше, чем в предыдущие годы», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Полуфинальный матч между Медведевым и Циципасом состоится 20 мая.

Турнир в Риме проходит с 10 по 21 мая. Общий призовой фонд мужского одиночного разряда составляет €7,7 млн. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл именно Циципаса.