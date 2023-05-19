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Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 19 мая, состоится десятый игровой день женского теннисного турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Будут сыграны два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим. Расписание матчей десятого игрового дня

Вероника Кудерметова (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) — начало матча не раньше 16:30 мск.

Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — начало матча не раньше 20:00 мск.

Победительницы этих поединков выйдут в финал турнира, где встретятся между собой.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в Риме составляет € 3,6 млн. Действующей чемпионкой турнира является Ига Свёнтек, которая в 2022 году в двух сетах обыграла в финале представительницу Туниса Онс Жабер.