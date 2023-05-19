Лэйвер — Надалю: на «Ролан Гаррос» тебя будет не хватать. Ты настоящий король грунта

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде бывший австралийский теннисист Род Лэйвер обратился к испанцу Рафаэлю Надалю, ранее объявившему о пропуске «Ролан Гаррос».
«В этом году на «Ролан Гаррос» тебя будет не хватать, Рафаэль. Ты настоящий король грунта. Твои выдающаяся физическая сила, боевой дух и преданность теннису ни с чем не сравнимы. Отдыхай, приятель. С нетерпением жду встречи с тобой на турнирах или за их пределами», — написал Лэйвер на своей странице в социальных сетях.
Напомним, 36-летний Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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