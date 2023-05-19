Над центральным кортом турнира в Риме планируется возвести крышу

Над центральным кортом стадиона «Форо Италико» в Риме (Италия), на котором проводятся матчи мужского «Мастерса» и женского турнира категории WTA-1000, планируется возвести крышу.

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учётом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но всё равно для завершения строительства потребуется пара лет», — цитирует министра спорта Италии Андреа Абоди официальный сайт турнира.

Теннисные турниры в Риме ежегодно проводятся в конце весны. Именно этот период в столице Италии характеризуется частыми дождями. На женском и мужском турнирах в 2023 году расписание соревнований уже неоднократно изменялось из-за осадков.