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Остапенко — о матче с Рыбакиной на турнире в Риме: всё будет зависеть от меня

Остапенко — о матче с Рыбакиной на турнире в Риме: всё будет зависеть от меня
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 20-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о предстоящей встрече с казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной в 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия).

«Я играла с Рыбакиной пару раз, поэтому знаю, как она действует. Всё будет зависеть от меня. Она отличный игрок, но я буду сосредоточена на себе и своей игре. Попробую просто получать удовольствие», — приводит слова Остапенко Internazionali BNL d'Italia.

Напомним, матч Рыбакиной и Остапенко состоится сегодня, 19 мая. Начало встречи — не раньше 20:00 мск. В другом полуфинале встретятся россиянка Вероника Кудерметова и украинская теннисистка Ангелина Калинина.

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