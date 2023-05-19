Фото: Александр Бублик с женой на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 40-я ракетка мира, посетил во вторник, 16 мая, открытие 76-го Каннского кинофестиваля (Франция) вместе с женой. В социальной сети спортсмен опубликовал фотографии с красной ковровой дорожки.
Фото: Социальные сети Александра Бублика
Александр Бублик завершил своё выступление на турнире серии «Мастерс», проходящем в Риме (Италия), в воскресенье, 14 мая. В третьем круге теннисист в трёх сетах проиграл четвёртой ракетке мира из Норвегии Касперу Рууду.
Далее в сезоне Бублик заявлен на турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), который стартует в воскресенье, 21 мая, на турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции, который начнётся 28 мая, а также на соревнования категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).
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