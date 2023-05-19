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Кудерметова — Калинина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Риме

Кудерметова — Калинина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Риме
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Сегодня, 19 мая, состоится матч полуфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). В нём встретятся российская теннисистка, 12-я ракетка мира Вероника Кудерметова и представительница Украины Ангелина Калинина, 47-я ракетка мира. Матч стартует не ранее 16:30 по московскому времени. В расписание турнира может вмешаться дождь.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова – Ангелина Калинина в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме.

Рим (ж). 1/2 финала
19 мая 2023, пятница. 16:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Ранее у спортсменок было две личные встречи, в них по победам равенство: в 2021 году в Линце Вероника Кудерметова победила Ангелину Калинину в трёх сетах во втором круге турнира, в 2023 году победу в Дубае в первом круге в трёх сетах одержала украинская теннисистка. Оба матча проходили на харде.

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