Ольховский: если Медведев будет продолжать в том же духе, то он будет номером один

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выступление российского теннисиста, третьей ракетки мира Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Нужно ли бороться в Риме перед «Ролан Гаррос»? Имеет смысл бороться за победу в каждом турнире. «Ролан Гаррос» начинается на следующей неделе, у него будет время потренироваться. А турнир в Риме – это один из десяти самых больших. Поэтому выиграть его – это почти как выиграть турнир «Большего шлема», если говорить об очках. Думаю, у Медведева есть реальные шансы выиграть турнир.

Нужно смотреть, кто победит сейчас. Посмотрите разницу очков между первым, вторым и третьим теннисистом мира. Есть же рейтинг. Каждый турнир даёт своё количество очков. Хватит ли Медведеву, чтобы обойти первого или второго? В этом же нет ничего сложного. Медведев не будет номером один после этого турнира.

После римского турнира он станет первым по очкам в этом году. Этот рейтинг никуда не идёт, но по этому показателю он номер один. Если он будет продолжать в том же духе, то, конечно, он будет номером один в мире. Поэтому ему нужно хорошо играть на каждом из турниров», — приводит слова Ольховского издание «Спорт день за днём».