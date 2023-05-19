Фото: Стефанос Циципас появился на обложке спортивного журнала

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях фотографии с фотосессии для интервью спортивному изданию The Red Bulletin, а также дал журналистам новое интервью.
Фото: Социальные сети Стефаноса Циципаса
Фото: Социальные сети Стефаноса Циципаса
Ранее 24-летний спортсмен вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), уверенно обыграв в двух сетах хорватского теннисиста Борну Чорича. В 1/2 финала Стефаносу Циципасу предстоит встретиться с российским теннисистом Даниилом Медведевым, третьей ракеткой мира. Их матч пройдёт в субботу, 20 мая, и начнётся не ранее 14:00 по московскому времени.
В последних десяти личных встречах Даниил Медведев одерживал победу шесть раз, Циципас, соответственно, четыре. На грунте в последний раз спортсмены встречались на «Ролан Гаррос» в 2021 году в четвертьфинале: тогда победу в трёх сетах одержал греческий теннисист.
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