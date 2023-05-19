«Я хочу внести свой вклад в греческий теннис». Стефанос Циципас — о планах на будущее

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об обыденных ритуалах и поделился планами на будущее.

«Что я делаю ежедневно? Я придерживаюсь своего распорядка, потому что так я чувствую себя ближе к дому. Есть вещи, которые я делаю почти религиозно. Кроме того, я всегда удостоверяюсь, что у меня есть подписанные фотографии со мной, что является чем-то новым в моей жизни… У меня была идея сделать фотографии с предварительной подписью во время пандемии. Я знаю, что собираюсь встретиться с фанатами и множеством людей, которые смотрят теннис, поэтому я всегда готов подарить им фотографии с автографами. Это экономит время и означает, что я могу больше давать людям, особенно детям.

Время очень важно для меня и для тенниса в целом. Чем больше вы можете отдать теннису, тем счастливее игроки, тем лучше теннис и тем лучше наша рабочая среда. Ещё одна вещь, которую я всегда беру с собой в путешествия, — это сумка с самыми необходимыми вещами, такими как ноутбук и записная книжка, мой блокнот для идей. В нём есть всё, что приходит мне в голову, и мои самые важные цели, чего я хочу достичь. Я всегда беру это с собой и записываю идеи, когда они приходят ко мне. Это позволяет мне проявлять творческий подход. Ограничений нет, и я могу писать всё, что захочу. Я довольно амбициозен, и мне нравится делать новые открытия и выходить из своей зоны комфорта. Поэтому, если я что-то напишу в нём, я знаю, что выполню это через несколько лет или когда уйду из тенниса, когда у меня будет всё время в мире, чтобы всё это сделать. Но я хочу быть реалистом, я не хочу записывать идеи, которые никогда не смогу довести до конца.

Что я последнее записал (смеётся)? Давайте посмотрим… здесь записана идея. Это действительно последнее, что я записал около недели назад: «Выделить € 1 млн или больше на развитие греческого тенниса».

Я хочу внести свой вклад в греческий теннис. Я знаю, что греческая федерация или ассоциации не смогут этого сделать, поэтому я хочу сделать это сам. Это даст мне чувство удовлетворения и мотивирует меня выкладываться ещё больше на корте и в туре. Если я буду играть лучше, я заработаю больше на теннисе и, следовательно, смогу выделить больше денег на развитие тенниса в Греции», — цитирует Циципаса издание The Red Bulletin.