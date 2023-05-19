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Тарпищев: отсутствие Надаля не может повлиять на результаты россиян на «Ролан Гаррос»

Тарпищев: отсутствие Надаля не может повлиять на результаты россиян на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о состоянии российских теннисистов в преддверии турнира «Ролан Гаррос», а также прокомментировал решение испанца Рафаэля Надаля пропустить этот турнир.

«Чтобы оценить шансы наших ребят на «Ролан Гаррос», надо знать жеребьёвку, потому что на земле мы играем похуже, чем на харде. Также есть удобные и неудобные соперники. Что касается формы, то Андрей Рублёв немного переиграл, Даниил Медведев и Карен Хачанов в порядке, девочки тоже.

Отсутствие Рафаэля Надаля в данном случае уже не может повлиять на результат, потому что последний год он играет очень неровно. Будем надеяться, что Надаль вернётся в следующем году, потому что без него теннис теряет», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

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