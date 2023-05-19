«Сейчас есть много игроков, которые могут выиграть турнир». Алькарас — о «Ролан Гарросе»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос», на котором в этом году впервые за 19 лет не выступит легендарный испанец Рафаэль Надаль.
«Как в связи с результатами, которые я показываю на корте, так и благодаря своей уверенности я попадаю в список кандидатов на то, чтобы выиграть «Ролан Гаррос». Правда в том, что я не боюсь сказать это, как и другие великие игроки. Учитывая отсутствие Рафы, Джокович является одним из претендентов, точно так же как Синнер, Руне и другие. Сейчас есть много теннисистов, которые могут выиграть турнир.
Физически я чувствую себя хорошо, Я рано проиграл в Риме, потому что немного устал от различных обязательств, но сейчас с нетерпением жду тренировок и подготовки к Открытому чемпионату Франции», — приводит слова Алькараса издание OA sport.
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