«Сейчас есть много игроков, которые могут выиграть турнир». Алькарас — о «Ролан Гарросе»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, рассказал об ожиданиях от «Ролан Гаррос», на котором в этом году впервые за 19 лет не выступит легендарный испанец Рафаэль Надаль.

«Как в связи с результатами, которые я показываю на корте, так и благодаря своей уверенности я попадаю в список кандидатов на то, чтобы выиграть «Ролан Гаррос». Правда в том, что я не боюсь сказать это, как и другие великие игроки. Учитывая отсутствие Рафы, Джокович является одним из претендентов, точно так же как Синнер, Руне и другие. Сейчас есть много теннисистов, которые могут выиграть турнир.

Физически я чувствую себя хорошо, Я рано проиграл в Риме, потому что немного устал от различных обязательств, но сейчас с нетерпением жду тренировок и подготовки к Открытому чемпионату Франции», — приводит слова Алькараса издание OA sport.