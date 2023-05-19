Селиваненко: каждый матч – новый поворот истории соперничества Циципаса и Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса с российским теннисистом, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).
«Это встреча равных соперников, хорошо знающих друг друга, играющих друг с другом уже достаточно давно и имеющих свою историю противостояния. За матчами этой пары всегда интересно наблюдать. Титул в Риме является одним из наиболее престижных в туре. Поэтому все, кто вышел в полуфинал, настроены только на победу в турнире.
То, что Медведев проиграл Циципасу три из четырёх последних встреч, имеет значение только с точки зрения статистики. А для самих теннисистов не играет такой роли. Каждый новый матч – это новый поворот истории их соперничества», – цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.
- 19 мая 2023
-
16:46
-
16:45
-
16:33
-
16:26
-
16:18
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
13:55
-
13:41
-
13:07
-
12:53
-
12:33
-
12:19
-
12:05
-
11:40
-
11:07
-
10:18
-
09:00
-
03:02
-
01:01
-
01:00
-
00:13
- 18 мая 2023
-
23:51
-
23:38
-
23:01
-
22:10
-
21:54
-
21:00
-
20:53
-
20:36
-
20:24
-
20:04
-
19:57