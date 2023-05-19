Селиваненко: каждый матч – новый поворот истории соперничества Циципаса и Медведева

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи греческого теннисиста, пятой ракетки мира Стефаноса Циципаса с российским теннисистом, третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в полуфинале турнира серии «Мастерс», проходящего в Риме (Италия).

«Это встреча равных соперников, хорошо знающих друг друга, играющих друг с другом уже достаточно давно и имеющих свою историю противостояния. За матчами этой пары всегда интересно наблюдать. Титул в Риме является одним из наиболее престижных в туре. Поэтому все, кто вышел в полуфинал, настроены только на победу в турнире.

То, что Медведев проиграл Циципасу три из четырёх последних встреч, имеет значение только с точки зрения статистики. А для самих теннисистов не играет такой роли. Каждый новый матч – это новый поворот истории их соперничества», – цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.