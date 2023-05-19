Кудерметова сравняла счёт по сетам в матче с украинкой Калининой в полуфинале WTA-1000

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла второй сет и сравняла счёт в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в игре — 5:7, 7:5.

В первом сете Калинина сделала брейк в седьмом гейме, однако, когда украинка при счёте 5:4 подавала на партию, Кудерметовой удалось сделать обратный брейк. Но в следующем гейме Вероника вновь отдала сопернице свою подачу, а Ангелина удержала преимущество, доведя сет до победы — 7:5.

Во второй партии Калинина сумела сделать брейк в пятом гейме, а Кудерметова во второй раз в матче взяла подачу соперницы при счёте 4:5. Затем Вероника сделала ещё один брейк, взяв подачу Ангелины и выиграв второй сет — 7:5. Отметим, что в концовке партии россиянка выиграла 16 очков подряд, взяв все геймы после счёта 3:5 под ноль.