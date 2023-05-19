Кудерметова сравняла счёт по сетам в матче с украинкой Калининой в полуфинале WTA-1000

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла второй сет и сравняла счёт в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в игре — 5:7, 7:5.
В первом сете Калинина сделала брейк в седьмом гейме, однако, когда украинка при счёте 5:4 подавала на партию, Кудерметовой удалось сделать обратный брейк. Но в следующем гейме Вероника вновь отдала сопернице свою подачу, а Ангелина удержала преимущество, доведя сет до победы — 7:5.
Во второй партии Калинина сумела сделать брейк в пятом гейме, а Кудерметова во второй раз в матче взяла подачу соперницы при счёте 4:5. Затем Вероника сделала ещё один брейк, взяв подачу Ангелины и выиграв второй сет — 7:5. Отметим, что в концовке партии россиянка выиграла 16 очков подряд, взяв все геймы после счёта 3:5 под ноль.
- 19 мая 2023
-
19:44
-
19:30
-
18:44
-
18:12
-
17:48
-
16:46
-
16:45
-
16:33
-
16:26
-
16:18
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
13:55
-
13:41
-
13:07
-
12:53
-
12:33
-
12:19
-
12:05
-
11:40
-
11:07
-
10:18
-
09:00
-
03:02
-
01:01
-
01:00
-
00:13
- 18 мая 2023
-
23:51
-
23:38
-
23:01
-
22:10
-
21:54
-
21:00