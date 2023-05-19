Кудерметова не сумела выйти в финал WTA-1000, уступив украинке Калининой в полуфинале

12-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова в трёх сетах потерпела поражение в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с украинкой Ангелиной Калининой (47-я ракетка мира). Счёт в матче — 5:7, 7:5, 2:6. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию встречи.
В каждом из двух первых сетов Калинина подавала на партию при счёте 5:4 в её пользу, однако в обоих случаях Кудерметовой удавалось сделать обратный брейк. При этом во втором сете Вероника выиграла четыре гейма подряд, сумев уйти со счёта 3:5. В третьем сете Калинина сразу взяла два гейма на подаче Кудерметовой и не упустила своё преимущество.
В финале турнира в Риме Калинина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) — Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия). Их встреча также состоится сегодня, 19 мая, и начнётся около 20:00 мск.
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