Украинка Калинина прокомментировала победу в полуфинальном матче с Кудерметовой

47-я ракетка мира, украинка Ангелина Калинина прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с россиянкой Вероникой Кудерметовой (7:5, 5:7, 6:2).

«Очень важно побеждать в каждом матче из-за того, что приходится переживать Украине. Я очень надеюсь, что подарила крошечный, маленький лучик, может быть, какие-то позитивные эмоции моей стране. Очень надеюсь, что Украина немного порадуется», — приводит послематчевые слова Калининой ESPN.

В финальном матче турнира в Риме Ангелина встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (шестая ракетка мира, Казахстан) — Елена Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия). Их встреча стартовала в 21:00 мск. Обе теннисистки по разу становились победительницами турниров «Большого шлема».