Оже-Альяссим и Монфис получили уайлд-кард на турнир ATP-250 в Лионе

Канадец Феликс Оже-Альяссим (десятая ракетка мира) и француз Гаэль Монфис (389-я ракетка мира) получили от организаторов приглашение на теннисный турнир категории ATP-250 в Лионе, сообщает официальный сайт соревнования.

Турнир пройдёт с 21 по 27 мая на грунтовых кортах. Действующим победителем является британец Кэмерон Норри (13-я ракетка мира), обыгравший в финале прошлогоднего соревнования словака Алекса Молчана (59-я ракетка мира).

Оже-Альяссим принимал участие в ещё продолжающемся турнире категории «Мастерс» в Риме, где в трёх сетах проиграл австралийцу Алексею Попырину (77-я ракетка мира) в матче второго круга.

Монфис в предыдущий раз играл на турнире ATP в апреле в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). На соревновании категории ATP-250 Гаэль уступил в первом круге чеху Иржи Легечке (39-я ракетка мира). После этого француз выступил на двух челленджерах, проиграв во втором и первом раундах.