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«Ничего личного». Калинина объяснила, почему не пожала руку Кудерметовой

«Ничего личного». Калинина объяснила, почему не пожала руку Кудерметовой
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме с россиянкой Вероникой Кудерметовой ответила на вопрос, почему она не пожала руку сопернице по завершении матча.

«Мы не пожали руки, потому что это девушка из России. Да, это спорт, я понимаю, но это также и политическая вещь. Так что здесь нет ничего личного. Но в целом это неприемлемо в такой ситуации», — сказала Калинина.

Напомним, после победного розыгрыша Калинина сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.

Ангелина одержала победу в трёх сетах (7:5, 5:7, 6:2). В финале теннисистка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина — Елена Остапенко, который проходит в эти минуты.

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