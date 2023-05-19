Рыбакина и Калинина сыграют в финале WTA-1000 в Риме

Определились финалистки теннисного турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Ими стали украинка Ангелина Калинина (47-я ракетка мира) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (шестая ракетка мира).
В полуфинале Калинина в трёх сетах переиграла 12-ю ракетку мира, россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2). Матч продолжался 2 часа 51 минуту. Встреча Рыбакиной и Елены Остапенко (20-я ракетка мира, Латвия) длилась 1 час 33 минуты (без учёта времени остановки игры из-за дождя) и завершилась со счётом 6:2, 6:4.
Финальный матч состоится в субботу, 20 мая, и начнётся в 20:00 мск. Ранее Калинина и Рыбакина играли между собой один раз: во втором круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) в 2022 году Ангелина одержала победу со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
- 19 мая 2023
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